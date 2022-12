Norwegowie wygrali sztafetę 4x7,5 km, Polacy na 16. miejscu

PŚ w biathlonie. Zawody w Kontiolahti do 4 grudnia

Runda PŚ w Kontiolahti potrwa do 4 grudnia, a przed końcem roku rywalizacja przeniesie się jeszcze do austriackiego Hochfilzen (8-11 grudnia) oraz do Annecy-Le Grand Bornand we Francji (15-18 grudnia).