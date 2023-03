Niespodziewana decyzja. Mistrzyni olimpijska kończy karierę!

"Zawsze uważałam, że to absolutny przywilej móc zamienić swoją pasję w pracę. Moje życie jest bogatsze o wszystkie przyjaźnie, które zawarłam i wszystkich niesamowitych ludzi, których spotkałam. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i zawsze we mnie wierzyli. Bez Was nie byłoby to możliwe! Po 16 latach biegów narciarskich i siedmiu latach biathlonu, nadszedł czas, aby rozpocząć nowy rozdział. Jestem podekscytowana przygodami, które moje życie ma dla mnie w zanadrzu" - napisała na swoim profilu na Instagramie Niemka, oznajmiając koniec kariery.