Niemiec zabrał Polakowi złoto, ale pomógł stanąć na podium. Te łzy widziała cała Polska

W styczniu 2006 roku Justyna Kowalczyk, która dopiero co wróciła po zawieszeniu za stosowanie maści z zakazaną substancją, po raz pierwszy w karierze stanęła na podium Pucharu Świata. W estońskim Otepaeae zajęła trzecie miejsce w biegu na 10 kilometrów techniką klasyczną. To był jej konik. Na ten bieg najbardziej liczyła w czasie zimowych igrzysk olimpijskich w Turynie.

Rywalizacji na trasach w Pragelato jednak nie ukończyła. Zasłabła w czasie biegu i wątpliwe wydawały się jej dalsze występy. Mimo problemów pojawiła się na starcie. Najpierw sprintu "łyżwą", a potem biegu masowego na 30 km techniką dowolną. Był 24 lutego 2006 roku.

Dwa dni, które zapisały się w historii polskiego sportu

Kowalczyk biegła znakomicie. Miała nawet szansę na złoto, ale wtedy zabrakło doświadczenia i sił. Dokonała jednak czegoś, czego w polskim sporcie jeszcze nie było. Nigdy w historii żaden biegacz narciarski nie stał na podium igrzysk olimpijskich. Aż do momentu, kiedy dokonała tego dziewczyna z Kasiny Wielkiej.

Dzień później, 25 lutego, po raz ostatni do rywalizacji w tych igrzyskach przystępował Tomasz Sikora. To mistrz (1995) i wicemistrz świata (2004) w biegu indywidualnym na 20 km. Rok wcześniej w mistrzostwach świata w austriackim Hochfilzen w każdym biegu był w "10". W Turynie starty mu nie szły, ale wystąpił w biegu masowym. I - podobnie - jak Kowalczyk przeszedł do historii swojej dyscypliny i polskiego sportu, choć nie czuł się zbyt dobrze.

- Igrzyska w Turynie były czwartymi dla mnie. Miałem chyba coś z głową, bo czasami sam sobie w niej coś wymyślałem. Tak był w Nagano i Salt Lake City. Byłem tak nastawiony, że musiałem wszystkim pokazać, jak koncentruję się na zawodach. Narzucałem sobie taką retorykę, że to są zupełnie inne zawody. Sam sobie robiłem krzywdę. I dopiero w Turynie podszedłem do igrzysk zupełnie inaczej. Postanowiłem, że kompletnie nie będę się przejmował tym startem olimpijskim. W pierwszych występach jednak wróciłem do dawnego toku myślenia i nie wychodziło strzelanie. Zebrałem się dopiero na ostatni start, czyli bieg masowy, kiedy dotarło do mnie, że muszę zrobić wszystko tak, jak na zawodach Pucharu Świata - wspominał Sikora w rozmowie z Interia Sport.

Tomasz Kalemba, Interia Sport: To był taki dzień, że wiedziałeś, że może być tak dobrze?

Tomasz Sikora: - Nie. To był taki dzień, że gdyby to nie były igrzyska olimpijskie, to nie stanąłbym na starcie.

Dlaczego?

- Przez całe igrzyska chorowałem. Nocami bolały mnie zatoki. Spałem codziennie po dwie-trzy godziny. Nie dość, że słabo startowałem, to jeszcze byłem totalnie wyczerpany psychicznie i fizycznie. Budziłem się w nocy i chodziłem. To była straszliwa walka z bólem. A każdego dnia trzeba było być na treningu albo startować. Byłem tym bardzo zmęczony. Te igrzyska straszliwie się ciągnęły. Pamiętam, że Kasia Ponikwia pilnowała mi broni po przestrzeliwaniu i powiedziałem do niej: Kaśka, gdyby nie to, że to są igrzyska, to nie wystartowałbym.

A jednak było wspaniale?

- Kiedy wybiegłem na trasę, to już na pierwszym okrążeniu poczułem, ze to będzie dobry dzień i coś z tego może być. Widziałem, jak inni męczyli się na pierwszym okrążeniu, a mnie to szło dość gładko. W mojej głowie wszystko wtedy się zmieniło. Zrewidowałem celem na ten bieg.

Cała Polska pamięta twoje łzy szczęścia za metą. Zostałeś pierwszym i wciąż jedynym polskim medalistą olimpijskim w biathlonie. Po latach pojawia się czasem myśl, że jednak mogło być złoto, bo jednak na ostatnie okrążenie wybiegałeś na prowadzeniu?

- Po ostatnim strzelaniu miałem ponad trzy sekundy przewagi nad Michaelem Greisem. Oczywiście myślałem o tym, ale mam kilka wersji tego, co się mogło wydarzyć. Kontrolowałem ten bieg i rozsądnie regulowałem sobie tempo. Przez cztery okrążenia nie działo się nic przypadkowego. Kiedy wybiegłem jako pierwszy na ostatnie okrążenie, pojawiła się chyba psychiczna blokada. Cała energia, jaką kumulowałem przez ten bieg, zeszła ze mnie w jednej chwili. W baku nie zostało już nic. Ten Greis, który się pojawił, oczywiście zabrał mi złoty medal, ale - z perspektywy czasu - pomógł mi. Nie wiem, czy bez niego dowiózłbym srebrny medal do mety. On był dla mnie ratunkiem. Działał jak lokomotywa, do której się po prostu zaczepiłem i jak wagonik starałem się jak najdłużej trzymać. Na trasie tylko analizowałem, czy to jest już ten moment, żeby odpuścić i dobiec na drugim miejscu, czy jeszcze ryzykować i trzymać się go ponad swoje siły? Mogłem to przypłacić tym, że dobiegnie mnie jeszcze Norweg Ole Einar Bjoerndalen. Do tej pory zastanawiam się, jakby się to potoczyło, gdybym wtedy nie odpuścił, tylko próbował trzymać się Greisa do końca. Myślę, że szanse miałbym niewielkie, bo to był świetny zawodnik na finiszu.

Tomasz Sikora wbiega na metę biegu masowego w czasie ZIO 2006 MICHAEL KAPPELER AFP

Justyna Kowalczyk z brązowym medalem igrzysk w Turynie (2006) JEAN-PIERRE CLATOT AFP

Tomasz Sikora (po prawej) ze srebrnym medalem igrzysk w Turynie (2006) JEAN-PIERRE CLATOT AFP