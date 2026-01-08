W skrócie Biathlonowy świat przeżył ogromny wstrząs po niespodziewanej śmierci 27-letniego Siverta Guttorma Bakkena, który był jedną z gwiazd tej dyscypliny.

Pierwszy bieg po śmierci zawodnika odbył się w atmosferze zadumy i żałoby, a zwycięstwo odniósł jego bliski przyjaciel Tommaso Giacomel.

Polscy biathloniści i biathlonistki wypadli przeciętnie, a najlepszym z naszych zawodników był Jan Guńka, który zajął 30. miejsce w biegu sprinterskim.

Sprint mężczyzn w Pucharze Świata w biathlonie w Oberhofie nie był zwykłym, kolejnym występem w kalendarzu. To były pierwsze zawody po nagłej śmierci Norwega Siverta Guttorma Bakkena. Tak naprawdę rywalizacja zamieniła się w żałobną uroczystość.

Norweska drużyna i jego bliski przyjaciel Tommaso Giacomel z Włoch stali blisko siebie w strefie startowej przed wyścigiem, ze łzami w oczach oglądając film poświęcony Bakkenowi na telebimach. Startowali również z czarnymi opaskami na ramionach.

Symboliczny numer jeden. Odliczanie i pusta trasa

Bakkenowi symbolicznie przypisano pierwszy numer startowy, a przed startem zabrzmiało obowiązkowe pięciosekundowe odliczanie do tego, by zawodnik ruszył na trasę, któremu towarzyszyły brawa zawodników i kibiców. Tyle że trasa pozostała pusta. Łotewski Renars Birkentals ostatecznie stanął przed trudnym zadaniem wystartowania jako pierwszy w tym wyjątkowym wyścigu.

Bakken został znaleziony martwy w hotelu w dniu 23 grudnia ubiegłego roku. Należał do grona najbardziej utalentowanych norweskich biathlonistów młodego pokolenia. Na arenie międzynarodowej dał się poznać jako zawodnik o ogromnym potencjale. Na koncie miał wiele medali mistrzostw świata juniorów. Wygrywał też zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży w Lillehammer. Triumfował w mistrzostwach Europy w Dusznikach-Zdroju.

Jego największe sukcesy w Pucharze Świata przypadły na 2022 rok, kiedy triumfował w zawodach PŚ w Oslo, zapisując się w pamięci kibiców jako jeden z liderów reprezentacji Norwegii. Zdobył wówczas Małą Kryształową Kulę w biegu masowym.

Chwilę potem jego karierę zahamowało zapalenie mięśnia sercowego, Bakken zdołał jednak wrócić na trasy i ponownie rywalizować z najlepszymi. W tym sezonie cztery razy meldował się w najlepszej "10". Był pewniakiem do wyjazdu na zimowe igrzyska olimpijskie.

Norwegowie nie chcieli się wycofać. Zawody wygrał wielki przyjaciel Bakkena

Norwegowie postanowili nie wycofywać się ze startu w Oberhofie. Nie byłoby to zgodne z wolą ich zmarłego przyjaciela. Wszyscy się z tym zgadzają.

- Nie oczekujemy od siebie zbyt wiele w tym tygodniu. Chcemy oddać hołd Sivertowi i zrobić wszystko, co w naszej mocy - wyjaśnił Vetle Sjaastad Christiansen w rozmowie z niemieckimi mediami.

Jedną z osób szczególnie bliskich Bakkenowi był Włoch Giacomel. Planowali wspólnie trenować, dopracować przygotowania olimpijskie i powitać Nowy Rok. Teraz Giacomel triumfował w Oberhofie, a jego przyjaciel nie żyje. Włoch wygraną zadedykował właśnie Bakkenowi.

Takich zawodów nie było nigdy i oby już się nie powtórzyły.

To jeden z moich najlepszych dni w biathlonie, a jednocześnie jeden z najgorszych, bo Sieverta już nie ma. To mnie niezwykle zasmuca

Pogrzeb Bakkena odbędzie się we wtorek (13 stycznia) w Lillehammer. Będzie tam wielu członków norweskiej reprezentacji. W poniedziałek polecą do Norwegii, a po pogrzebie we wtorek wieczorem wrócą do Niemiec. Puchar Świata rozpocznie się w środę w Ruhpolding od sztafety kobiet.

Tak startowali Polacy

W niezwykle smutny biegu sprinterskim najlepszym z Polaków był Jan Guńka. Polak zajął 30. miejsce. Miał jedno pudło podczas drugiej wizyty na strzelnicy i zanotował stratę 1.46,8 sek. do Włocha. 2.04,5 stracił Konrad Badacz, który zaliczył dwie pomyłki w strzelaniu i uplasował się na 37. pozycji. Grzegorz Galica po trzech pudłach był 49. - 2.14,5 za zwycięzcą, a Fabian Suchodolski, mimo tylko dwóch błędów, stracił 3.35,4, co pozwoliło mu zająć 90. miejsce w stawce 104 biathlonistów.

W rywalizacji kobiet triumfowała Szwedka Elvira Oeberg. Na 38. pozycji sklasyfikowana została Joanna Jakieła ze stratą 2.01,0 sek. Polka biegała dwie rundy karne. Pozostałe nasze zawodniczki formą również nie zachwyciły. Na 42. pozycji została sklasyfikowana Kamila Żuk - strata 2.03,0 (3 pudła), na 62. Monika Hojnisz-Staręga - strata 2.37,7 (1 pudło) i na 84. Anna Mąka - strata 3.54,7 (trzy pudła).

