Rosyjski biathlonista Aleksander Łoginow został we włoskiej Anterselvie mistrzem świata w sprincie na 10 km. Na podium stanęli także Francuzi Quentin Fillon Maillet i Martin Fourcade. Najlepszy z Polaków Grzegorz Guzik zajął 24. miejsce.

Tym samym Polak zdobył pierwsze w tym sezonie punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, do którego impreza w Południowym Tyrolu się zalicza. To też powtórzenie jego najlepszego wyniku w karierze w tym cyklu - poprzednio 24. pozycję zajął w kanadyjskim Canmore w sezonie 2018/19.

Guzik jako jedyny z "Biało-Czerwonych" zakwalifikował się do niedzielnego biegu na dochodzenie na 12,5 km. Łukasz Szczurek zajął 61. miejsce i żeby awansować do tych zawodów zabrakło mu 0,3 s. Andrzej Nędza-Kubiniec miał 90. czas.

Bez medalu w sobotę pozostał ośmiokrotny mistrz świata Norweg Johannes Thingnes Boe, który zajął piąte miejsce. Wyprzedził go również jego starszy brat Tarjei.

Łoginow, który w latach 2014-16 był zdyskwalifikowany za doping, mistrzem świata został po raz pierwszy. Na strzelnicy był bezbłędny i uzyskał 6,5 s przewagi nad Fillonem Mailletem, który raz spudłował, oraz 19,5 nad również bezbłędnym Fourcade'em. Strata strzelającego także "na czysto" Guzika wyniosła blisko półtorej minuty.

Wyniki tej konkurencji uwzględnione będą w niedzielnym biegu na dochodzenie na 12,5 km.

Wyniki:

1. Aleksander Łoginow (Rosja) 22.48,1 (0 karnych rund)

2. Quentin Fillon Maillet (Francja) strata 6,5 s (1)

3. Martin Fourcade (Francja) 19,5 (0)

4. Tarjei Boe (Norwegia) 22,5 (0)

5. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 23,9 (1)

6. Emilien Jacquelin (Francja) 29,8 (1)

7. Arnd Peiffer (Niemcy) 39,7 (0)

8. Philipp Horn (Niemcy) 44,4 (2)

9. Felix Leitner (Austria) 52,1 (0)

10. Dmytro Pidruczny (Ukraina) 56,4 (1)

...

24. Grzegorz Guzik (Polska) 1.25,8 (0)

61. Łukasz Szczurek (Polska) 2.39,8 (3)

90. Andrzej Nędza-Kubiniec (Polska) 3.59,8 (4)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 14 z 24 zawodów):

1. Martin Fourcade (Francja) 649 pkt

2. Quentin Fillon Maillet (Francja) 586

3. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 522

4. Tarjei Boe (Norwegia) 504

5. Simon Desthieux (Francja) 502

6. Aleksander Łoginow (Rosja) 496

...

71. Grzegorz Guzik (Polska) 17

Klasyfikacja sprintu (po 6 z 9 zawodów):

1. Martin Fourcade (Francja) 268 pkt

2. Aleksander Łoginow (Rosja) 251

3. Quentin Fillon Maillet (Francja) 234

...

61. Grzegorz Guzik (Polska) 17