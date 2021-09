​MP w biathlonie na nartorolkach. Hojnisz-Staręga i Panerz biorą wszystko

Honisz-Staręga moc pokazał już w pierwszym dniu mistrzostw, kiedy w biegu sprinterskim wygrała z przewagą blisko pół minuty nad Kamilą Żuk (AZS AWF Katowice). W biegu pościgowym zwyciężyła z jeszcze większą przewagą, bo nie tylko świetnie biegła, ale tylko raz pomyliła się na strzelnicy.

Znacznie więcej emocji było w rywalizacji mężczyzn. Co prawda Pancerz w sprincie wygrał dosyć pewnie, to za jego plecami do ostatnich metrów trwała walka o srebrny medal. Minimalnie lepszy był Tomasz Jakieła (BKS WP Kościelisko) a brąz zdobył Jan Guńka (BKS WP Kościelisko).

W biegu pościgowym już tak ciekawie nie było. Wrocławianin zwyciężył z dużą przewagą, Guńka ponownie był trzeci a rozdzielił ich Wojciech Skorusa (BKS WP Kościelisko), który w sprincie był szósty.