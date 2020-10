Marcin Zawół (Karkonosze Jelenia Góra) ani razu nie pomylił się na strzelnicy i zdobył złoty medal w sprincie podczas biathlonowych mistrzostw Polski na nartorolkach w Dusznikach-Zdroju. Wśród kobiet najlepsza była Karolina Pitoń (BKS WP Kościelsko). W biegu pościgowym zwyciężyli Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec) i Kamila Żuk (AZS AWF Katowice).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LGP w skokach. Kamil Stoch po konkursie w Wiśle. Wideo INTERIA.TV

Zawół był rewelacją pierwszego dnia mistrzostw, kiedy toczyła się rywalizacja w biegu sprinterskim. Pomimo nie najlepszych warunków na strzelnicy, gdzie mocno wiało, 18-latek nie pomylił się ani razu i zwyciężył z dużą przewaga nad rywalami. Drugi Wojciech Skorusa (BKS WP Kościelisko) do młodzieżowego mistrza olimpijskiego stracił aż 44 sekundy.

Reklama

Znacznie bardziej wyrównana walka była w rywalizacji kobiet, gdzie zwyciężyła doświadczona Pitoń, która o 13 sekund wyprzedziła Żuk. Ta druga popełniła jeden błąd więcej na strzelnicy i to najprawdopodobniej zaważyło, że złoto trafiło do zawodniczki BKS WP Kościelisko. Dla Pitoń to historyczny złoty medal, bo pierwszy w letnich mistrzostwach Polski.

Niedzielne zawody w biegu pościgowym przyniosły dużo przetasowań. Zawół tym razem zupełnie zawiódł na strzelnicy, gdzie zaliczył aż osiem strzałów niecelnych i zajął ósme miejsce. Złoto zdobył zeszłoroczny podwójny mistrz Polski Guzik, który po sprincie był dopiero siódmy.

Wśród kobiet po złoto sięgnęła Żuk, która w sprincie była druga. Zawodniczka AZS AWF Katowice na strzelnicy popełniła aż sześć błędów, czyli tyle co Pitoń, ale biegła rewelacyjnie i to dało jest tytuł.

Medaliści mistrzostw Polski:

Bieg sprinterski

Mężczyźni

1. Marcin Zawół (Karkonosze Jelenia Góra) 27.56,9 (0)

2. Wojciech Skorusa (BKS WP Kościelisko) strata 44,3 (2 pudła)

3. Łukasz Szczurek (BKS WP Kościelisko) 1.04,4 (3)

Kobiety

1. Karolina Pitoń (BKS WP Kościelisko) 20.28,1 (3)

2. Kamila Żuk (AZS AWF Katowice) 13,5 (4)

3. Daria Gembicka (Lider Katowice) 1.08,1 (2)

Bieg pościgowy

Mężczyźni

1. Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec) 30.40,9 (3)

2. Wojciech Skorusa (BKS WP Kościelisko) 1.02,6 (3)

3. Przemysław Pancerz (AZS AWF Wrocław) 1.44,3 (5)

Kobiety

1. Kamila Żuk (AZS AWF Katowice) 33.09,9 (6)

2. Joanna Jakieła (BKS WP Kościelisko) 16,1 (3)

3. Karolina Pitoń (BKS WP Kościelisko) 1.19,8 (6)