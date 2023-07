Początek całej afery miał miejsce we wtorek, kiedy "L`Equipe" opublikowało na swoich łamach materiał mówiący o konflikcie wewnątrz francuskiej kadry . Otóż Braisaz-Bouchet, a także jeden z członków sztabu reprezentacji, złożyli oficjalną skargę na Simon , oskarżając ją o oszustwa związane z ich kartami kredytowymi. Latem 2022 roku zawodniczka miała bowiem korzystać z nich do zakupów internetowych , o czym wspomniana dwójka nie wiedziała. Łącznie mowa o kwotach rzędu kilku tysięcy euro , z czego zdecydowana większość miała pochodzić z konta Braisaz-Bouchet.

Wewnętrzny konflikt we francuskiej kadrze. Padają oskarżenia o kradzież

Francuscy dziennikarze informują także, że cała sytuacja ma duży wpływ na atmosferę w kadrze, która ma być "ciężka". Simon samotnie przygotowuje się do nadchodzącego sezonu, a federacja jak na razie nie nałożyła na zawodniczkę żadnej kary, jednak w środę wystosowała specjalnie oświadczenie. "Po opublikowaniu w prasie artykułów dotyczących osobistego konfliktu między Julią Simon i Justine Braisaz-Bouchet, Francuska Federacja Narciarska pragnie przedstawić następujące informacje. Fabien Saguez, prezes Francuskiej Federacji Narciarskiej, został wiosną postawiony przed krajową komisją dyscyplinarną ds. wewnętrznych faktów we francuskiej drużynie biathlonowej" - czytamy. Później władze odnoszą się do wyniku spotkania z komisją.