Mistrzostwa świata w biathlonie mogą być zagrożone. Aura pustoszy Nove Mesto

Deszcz i wiatr. Koszmarna aura tuż przed rozpoczęciem MŚ w biathlonie

W ciągu kilku godzin Międzynarodowa Unia Biathlonu (IBU) ma wrócić z kolejnymi informacjami. Wiele wskazuje na to, że trasy zostały zamknięte po to, by uprzątnąć to, co na trasach zrobiła aura.