Kamila Żuk zdobyła mistrzostwo Europy w biegu pościgowym kobiet na 10 km! Polska zawodniczka okazała się najlepsza w zawodach rozgrywanych w Dusznikach-Zdroju. Mistrzostwa Europy w biathlonie można oglądać w Polsacie Sport.

To drugie złoto dla polskich biathlonistek podczas trwających mistrzostw Europy. Wcześniej mistrzynią Europy w biegu na 15 km została Monika Hojnisz-Staręga.

W sobotę najlepsza w biegu na dochodzenie okazała się Kamila Żuk. Drugie miejsce zajęła Norweżka Karoline Erdal, a trzecie jej rodaczka Asne Skrede.



23-letnia Żuk nie spudłowała ani razu w 20 próbach, dzięki czemu awansowała z 18. pozycji, jaką zajęła w piątek w sprincie, na pierwszą. To jej największy sukces w seniorskiej karierze.



Drugie miejsce ze stratą 13,4 s zajęła Norweżka Karoline Erdal, a trzecie jej rodaczka Aasne Skrede - 16,2 s straty do Żuk.



Znacznie gorzej poszło tego dnia 15. w sprincie Magdalenie Gwizdoń, która musiała pokonać siedem karnych rund i spadła na 50. lokatę. Do sobotnich zawodów zakwalifikowały się także Kinga Zbylut (32. miejsce w sprincie) oraz Anna Mąka (49.), ale żadna z nich w biegu na dochodzenie nie wystartowała.

Obok "Biało-Czerwonych" tylko Łotwa ma w dorobku dwa złote krążki. Te kraje prowadzą ex aequo w tabeli medalowej.



O godzinie 13 rozpocznie się rywalizacja mężczyzn na dystansie 12,5 km, bez udziału Polaków. Mistrzostwa w Dusznikach-Zdroju zakończą się w niedzielę.



Impreza w Dusznikach-Zdroju to ostatni międzynarodowy sprawdzian przed mistrzostwami świata, które odbędą się 10-21 lutego w słoweńskiej Pokljuce. W ME tradycyjnie nie startuje światowa czołówka.





Wyniki:



1. Kamila Żuk (Polska) 29.12,7 (0 karnych rund)

2. Karoline Erdal (Norwegia) strata 13,4 s (3)

3. Aasne Skrede (Norwegia) 16,2 (3)

...

50. Magdalena Gwizdoń (Polska) 5.04,3 (7)







Zdjęcie Kamila Żuk jest naszą wielką nadzieją na najbliższe lata / AFP

WG