Biathlonistka Kamila Żuk została mistrzynią Europy w biegu na dochodzenie na 10 km. - Do tej pory nie dochodzi to do mnie, tym bardziej, że startowałam z dość odległej pozycji. Zdobycie złota pokazuje, że wszystko jest możliwe, trzeba tylko poczekać na odpowiedni moment - przyznała 23-letnia sportsmenka.

Adam Łuczka: Kamila Żuk - mistrzyni Europy. Jakie to uczucie?

Kamila Żuk: - Do tej pory nie dochodzi to do mnie, tym bardziej, że startowałam z dość odległej pozycji. Byłam nastawiona na trudną walkę i solidną pracę na trasie. Miałam plan sumiennie przesuwać się do przodu ale nie sądziłam, że aż tak sumiennie.

W piątek powiedziała pani, że przez ostatni tydzień nie za bardzo lubicie się z karabinem. Wygląda na to, że sprawy szybko uległy zmianie.

- To prawda, miewałam problem ze strzelaniem a warunki na strzelnicy były bardzo zmienne. Udało mi się nad tym zapanować, a wygrać na swojej ziemi to sama przyjemność.

Udało się wszystko zrealizować?

- To nie był łatwy bieg, bo warunki na trasie były naprawdę trudne. Najpierw było dość mokro, a potem zrobiła się "szklanka", nienawidzę takiej sytuacji. W planach było trzymać się zawodniczek, nie wyrywać się do przodu i nadrabiać sekundy. Na ostatnim kółku było naprawdę źle, nogi odmawiały posłuszeństwa, ale nie wiem czy to kwestia emocji, czy wysiłku.

Czy ten złoty medal będzie stanowił dodatkowy zastrzyk motywacji?

- Zdecydowanie tak, doda mi na pewno motywacji i pokaże, że wszystko jest możliwe, tylko trzeba poczekać na odpowiedni moment i miejsce.

