Liderka Pucharu Świata wygrała bój na finiszu i powiększyła przewagę

Biathlon. Julia Simon powiększyła przewagę, Slettemark znowu z punktami PŚ

W klasyfikacji generalnej Simon powiększyła do 141 punktów przewagę nad Oeberg. Vittozzi traci do liderki już 218 punktów.

Po raz pierwszy w tej konkurencji wystąpiła reprezentantka Grenlandii, która kilka dni wcześniej jako pierwsza w historii przedstawicielka swego kraju, zdobyła punkty Pucharu Świata, zajmując 21. lokatę w biegu indywidualnym. Ukaleq Astri Slettemark (28. miejsce) słabiej biega, ale w tym sezonie ma 92-procentową skuteczność w strzelaniu. Na co dzień trenuje z kadrą Norwegii do lat 23, a w zeszłorocznych igrzyskach olimpijskich wystąpiła w barwach Danii. W niedzielę Slettemark była 28., tracąc prawie cztery minuty do triumfatorki.