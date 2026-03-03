Ledwo wrócił z Włoch, a tu takie wieści. Ależ historia. Najmłodszy polski olimpijczyk ze złotym medalem
Początek 2026 roku to prawdopodobnie najlepszy okres w życiu 18-letniego Grzegorza Galicy. Nastoletni biathlonista jeszcze nie tak dawno temu zyskał miano najmłodszego polskiego olimpijczyka, biorącego udział w zakończonych kilkanaście dni temu ZIO. Tuż po powrocie z włoskiej imprezy wziął on natomiast udział w mistrzostwach świata juniorów, z których to powróci z historycznym medalem. Na takie osiągnięcie Polska czekała przeszło 53 lata.
Grzegorz Galica to jeden z tych sportowców, na którego warto zwrócić szczególną uwagę. Ma on dopiero 18 lat, a już zdążył osiągnąć kilka naprawdę imponujących sukcesów. W swoim dorobku posiada między innymi: 3 złote medale mistrzostw Europy juniorów, wywalczone w 2025 roku. Do tego dorzucił on także dwa złote "krążki", zdobyte podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2025).
Rok 2026 z pewnością zapisze się złotymi literami w karierze nastoletniego biathlonisty z kraju nad Wisłą. Galica wziął bowiem udział w zakończonych niedawno zimowych igrzyskach olimpijskich, stając się jednocześnie najmłodszym polskim olimpijczykiem, który zameldował się w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Podczas tych zmagań udało mu się zając: 33. miejsce w biegu indywidualnym, 37. lokatę w sprincie, 40. miejsce w biegu pościgowym oraz 11. pozycję w sztafecie.
Najmłodszy polski olimpijczyk z kolejnym sukcesem. Czekaliśmy na to 53 lata
Po powrocie z Włoch Galica nie zamierzał jednak osiadać na laurach. Tym razem wziął on udział w mistrzostwach świata juniorów w biathlonie, rozgrywanych w niemieckim Arber. To właśnie w ramach tej imprezy dokonał czegoś, na co polscy kibice czekali przez ostatnie dziesięciolecia.
18-letni Polak zaprezentował się podczas wspomnianej wyżej imprezy z naprawdę dobrej strony. Z pewnością bardzo pomogło mu doświadczenie, nabyte podczas olimpijskich zmagań. 3 marca rozegrany zostały konkurs juniorów w biathlonowym sprincie. Zawodnik KS Turbacz XC był tego dnia nie do zatrzymania. W segmencie strzeleckim popisał się niespotykaną celnością, dokładając do tego równie wybitną część biegową. Połączenie tych dwóch czynników zaowocowało wywalczeniem przez Grzegorza Galice złotego medalu mistrzostw świata juniorów.
Tym samym 18-latek wyrównał osiągnięcie Jana Szpunara, który był dotychczas ostatnim polskim biathlonistą, który mógł się pochwalić złotym "krążkiem" w biegu indywidualnym w kategorii juniorów. Dokonał on tego podczas zawodów w Lake Placid z 1973 roku, a więc 53 lata temu.
Podium w biathlonowym sprincie na MŚ juniorów:
1. Grzegorz Galica - 27:46.4
2. Philip Linkdkvist-Floetten - +23.7
3. Kasper Kalkenberg - +32