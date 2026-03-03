Ledwo wrócił z Włoch, a tu takie wieści. Ależ historia. Najmłodszy polski olimpijczyk ze złotym medalem

Grzegorz Galica to jeden z tych sportowców, na którego warto zwrócić szczególną uwagę. Ma on dopiero 18 lat, a już zdążył osiągnąć kilka naprawdę imponujących sukcesów. W swoim dorobku posiada między innymi: 3 złote medale mistrzostw Europy juniorów, wywalczone w 2025 roku. Do tego dorzucił on także dwa złote "krążki", zdobyte podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2025).

Rok 2026 z pewnością zapisze się złotymi literami w karierze nastoletniego biathlonisty z kraju nad Wisłą. Galica wziął bowiem udział w zakończonych niedawno zimowych igrzyskach olimpijskich, stając się jednocześnie najmłodszym polskim olimpijczykiem, który zameldował się w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Podczas tych zmagań udało mu się zając: 33. miejsce w biegu indywidualnym, 37. lokatę w sprincie, 40. miejsce w biegu pościgowym oraz 11. pozycję w sztafecie.

Najmłodszy polski olimpijczyk z kolejnym sukcesem. Czekaliśmy na to 53 lata

Po powrocie z Włoch Galica nie zamierzał jednak osiadać na laurach. Tym razem wziął on udział w mistrzostwach świata juniorów w biathlonie, rozgrywanych w niemieckim Arber. To właśnie w ramach tej imprezy dokonał czegoś, na co polscy kibice czekali przez ostatnie dziesięciolecia.

18-letni Polak zaprezentował się podczas wspomnianej wyżej imprezy z naprawdę dobrej strony. Z pewnością bardzo pomogło mu doświadczenie, nabyte podczas olimpijskich zmagań. 3 marca rozegrany zostały konkurs juniorów w biathlonowym sprincie. Zawodnik KS Turbacz XC był tego dnia nie do zatrzymania. W segmencie strzeleckim popisał się niespotykaną celnością, dokładając do tego równie wybitną część biegową. Połączenie tych dwóch czynników zaowocowało wywalczeniem przez Grzegorza Galice złotego medalu mistrzostw świata juniorów.

Tym samym 18-latek wyrównał osiągnięcie Jana Szpunara, który był dotychczas ostatnim polskim biathlonistą, który mógł się pochwalić złotym "krążkiem" w biegu indywidualnym w kategorii juniorów. Dokonał on tego podczas zawodów w Lake Placid z 1973 roku, a więc 53 lata temu.

Podium w biathlonowym sprincie na MŚ juniorów:

1. Grzegorz Galica - 27:46.4

2. Philip Linkdkvist-Floetten - +23.7

3. Kasper Kalkenberg - +32

