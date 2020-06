Laura Dahlmeier widzi szansę w biathlonie dla ratowania klimatu

Była niemiecka biathlonistka, po zakończeniu sportowej kariery, angażuje się w kwestie zrównoważonego rozwoju w Międzynarodowej Unii Biathlonu. Jak przyznała, biathlon ma szansę znacznie wpłynąć na walkę ze zmianami klimatu na świecie.

Trzykrotna medalistka olimpijska Laura Dahlmeier nie do końca odsunęła się od świata sportu. Aktualnie angażuje się w Międzynarodowej Unii Biathlonu, występując jako przedstawiciel w grupie ekspertów do spraw zrównoważonego rozwoju.

Unia chce przejąć wiodącą role w tej dziedzinie w sporcie. Pierwsze prace ruszyły już na początku czerwca.

"Dzięki światowej rzeszy fanów, biathlon ma wyjątkową okazję do nawiązania kontaktu z milionami ludzi i niesienia znacznej walki ze zmianami klimatu we wszystkich zakątkach świata" - powiedziała 26-latka.

Zdaniem Dahlmeier kondycja klimatu jest zależna od wszystkich ludzi.

"Wszyscy możemy się do tego przyczynić, podejmując świadome decyzje każdego dnia. [...] Cieszę się, że mogę być częścią tego zespołu" - dodała 15-krotna zdobywczyni medali mistrzostw świata.

