Kuriozalna sytuacja z udziałem Polaka. Stracił prawo do występów w PŚ

Polak nie wiedział, że nie ma prawa startu w zawodach Pucharu Świata. Absurdalna sytuacja

Jak informuje "TVP Sport", na krótko przed rozpoczęciem rywalizacji w Czechach doszło do kuriozalnej sytuacji. Gdy w poniedziałek do Novego Mesta na Moravie dotarł trener kadry, Rafał Lepel, okazało się, że jeden z jego podopiecznych nie będzie mógł wziąć udziału w rywalizacji.

Niestety, informacje te dotarły do zawodnika dopiero, gdy był on w połowie drogi do Novego Mesta. Samochód, którym podróżowali reprezentanci Polski musiał więc zawrócić do Czarnego Boru, skąd pochodzi 22-latek. Jak się okazuje, "winowajcą" tej absurdalnej sytuacji było niedopatrzenie ze strony PZBiath. Na ten moment nie ustalono jednak, kto jest odpowiedzialny za to niedopatrzenie.