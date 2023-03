Menedżer norweskiej reprezentacji Per Arne Botnan poinformował, że bracia Boe nie założą nart do niedzieli. To oznacza, że na pewno nie wystartują w czwartkowym biegu indywidualnym na 20 km ani w sobotniej sztafecie 4x7,5 km. Nie jest jeszcze jasne, czy będą mogli wystąpić w niedzielnym biegu ze startu wspólnego.