W lutym kraj obiegła informacja, która wstrząsnęła narciarskim środowiskiem. Reprezentantka Polski w biathlonie, Milena Widlak , podczas treningu w Jakuszycach doznała poważnego wypadku i natychmiast przetransportowana została do szpitala . Już wtedy wiadomo było, że sytuacja 18-letniej sportsmenki jest poważna - działacze apelowali o pomoc w znalezieniu specjalistów, którzy pomogliby wrócić nastolatce do pełnej sprawności. Na początku marca okazało się, że sytuacja jest jeszcze poważniejsza, niż pierwotnie przypuszczano.

"W tym roku miała jechać na mistrzostwa świata. Niestety nie pojechała i nie pojedzie. (...) Rokowania są cały czas takie same jak na początku. Na tę chwilę Milenka nie czuje nic od linii piersiowej w dół. Porusza rękoma, jest w kontakcie z otoczeniem, myśli bardzo logicznie " - wyjawiła ciocia Mileny Widlak w rozmowie z TVN24.

Choć lekarze dawali jej 1 procent szans na odzyskanie sprawności, rodzina nastolatki i działacze nie poddali się. Ruszyła zbiórka na leczenie Mileny, a do akcji włączyli się także organizatorzy słynnego biegu Wings for Life, którzy postanowili, że w tegorocznej edycji biegu uczestnicy z Polski zbierać będą fundusze, które przekazane zostaną na leczenie Widlak. Rywalizację wsparła także Międzynarodowa Unia Biathlonu, która zachęcała do pomocy reprezentantce naszego kraju.