Historyczny triumf w sztafecie na mistrzostwach świata, świetny wynik Polek

"Trójkolorowe" wywalczyły złoty medal, mimo że fatalnie spisała się Sophie Chavuveau . Biegnąca na drugiej zmienia zawodniczki miała ogromny problemy na strzelnicy i choć w sztafecie przysługują dodatkowe naboje, to zarówno w próbie na leżąco jak i na stojąco, miała rundę karną.

Jej koleżanki jednak zaprezentowały się na tyle dobrze, że zajęły pewnie pierwsze miejsce. Lou Jeanmonnot nie dobierała ani razu, Justine Braisaz-Bouchet tylko raz, natomiast Julia Simon cztery razy. Złoty medal to największy sukces kobiecej sztafety francuskiej w historii jej występów w sztafecie na MŚ.

MŚ w biathlonie. Joanna Jakieła najlepsza na zmianie sztafety

Mocno zawiodły za to Norweżki. Sześciokrotne mistrzynie świata zajęły dopiero 10. miejsce, notując aż pięć karnych rund. Dwie pierwsze zawodniczki - Karoline Offigstad Knotten i Juni Arnekleiv zaprezentowały się dobrze, ale Ida Lien musiała przebiec dodatkowo 300 metrów (jena karna runda to 150 m), a Ingrid Landmark Tandrevold aż 450 m. W sumie Norwegia straciła do triumfatorek 3.42.8.