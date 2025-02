Fatalny wypadek polskiej biathlonistki. "Jest bardzo źle"

Niezwykle niepokojące wieści przekazała w rozmowie z TVP Sport dyrektor sportowa Polskiego Związku Biathlonu, Agnieszka Cyl. 18-letnia Milena Widlak miała poważny wypadek i trafiła do szpitala. Obecne przewidywania lekarzy nie są zbyt optymistyczne, jednak związek robi co w jego mocy, aby przybliżyć młodą sportsmenkę do pełnej sprawności.