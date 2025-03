Dramat polskiej biathlonistki. Jest częściowo sparaliżowana

Pod koniec lutego fatalne wieści przekazała w rozmowie z TVP Sport dyrektor sportowa Polskiego Związku Biathlonu, Agnieszka Cyl. Jak ujawniła, podczas treningu w Jakuszycach 18-letnia Milena Widlak miała poważny wypadek i błyskawicznie przetransportowana została do szpitala . Już wtedy działacze apelowali o pomoc i starali się znaleźć specjalistów, którzy pomogliby nastolatce wrócić do pełnej sprawności. Nikt jednak wówczas nie podejrzewał, że stan zdrowia młodej biathlonistki będzie tak poważny.

Milena Widlak miała wypadek. Rodzina biathlonistki ujawnia informacje na temat jej stanu zdrowia

"W tym roku miała jechać na mistrzostwa świata. Niestety nie pojechała i nie pojedzie. (...) Rokowania są cały czas takie same jak na początku. Na tę chwilę Milenka nie czuje nic od linii piersiowej w dół. Porusza rękoma, jest w kontakcie z otoczeniem, myśli bardzo logicznie " - przekazała ciocia sportsmenki w rozmowie z reporterem TVN24 Pawłem Popkowskim.

Na temat wypadku głos zabrali także przedstawiciele klubu UKN Melafir Czarny Bór, w którym trenowała 18-latka. Prezeska Urszula Filip w rozmowie z Eurosportem ujawniła, że okoliczności wypadku młodej zawodniczki pozostają niewyjaśnione. "Samego upadku nikt nie widział. Trener Jerzy Szyda, jeden z najbardziej doświadczonych szkoleniowców, zjeżdżał wcześniej tą trasą i nic nie wskazywało na to, że coś może się wydarzyć. Zresztą grupa jedną pętlę już pokonała. Milena na całe nieszczęście jechała jako ostatnia. Nie wiemy, jak to się stało. Najprawdopodobniej najpierw bardzo mocno uderzyła o podłoże i dopiero potem bezwładnie wpadła na to drzewo. Wydaje się, że nie było żadnych obronnych odruchów, ani kijek nie był złamany, ani narta, żadna kończyna. Uderzyła tylko głową i plecami" - przekazała.