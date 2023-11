Dramat Polki trwa. Znowu nie może trenować, wszystko przez ciężką kontuzję

Na razie jestem w takim punkcie, że do końca nie wiem, co się dzieje z moją nogą. Tak naprawdę jestem na etapie diagnozowania. Po wyciągnięciu śruby wzrostowej wszystko było w porządku. W pewnym momencie po prostu zaczęło się, delikatnie mówiąc, psuć i nie byłam w stanie w ogóle chodzić, rehabilitować się, a już nie wspomnę o żadnych treningach. Okazało się, że mam luźny fragment kości w tylnej części przyśrodkowej stawu skokowego. Trudno ustalić, czy ten element powoduje zaostrzenia stanu nogi. Na dany moment nie jestem w stanie wykonywać takich treningów, jak przed wyciągnięciem śruby. Jest to wręcz niemożliwe. Chciałam jak najszybciej wrócić do treningów na wysokim poziomie i najprawdopodobniej było to po prostu za dużo

~ przyznała Żuk cytowana na oficjalnej stronie PZBiath.