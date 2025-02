Dramat olimpijki. Toksyny w organizmie i palenie w nogach. To koniec kariery

Zdrowie nigdy nie oszczędzało Caroline Colombo

Jeszcze będąc nastolatką Colombo doznała otwartego złamania stawu skokowego, jednak nie była to aż tak tragiczna wiadomość jak ta, którą zawodniczka usłyszała w trakcie przygotowań do sezonu 2023/2024. Wówczas u Francuzki zdiagnozowano neuropatię, a więc uszkodzenie jednego bądź większej liczby nerwów w obwodowym układzie nerwowym. Do powstania choroby przyczynić miały się antybiotyki, które biathlonistka stosowała podczas leczenia infekcji dróg moczowych. Nie miała ona jednak pojęcia, jak poważne będą konsekwencje przyjmowania tego leku.