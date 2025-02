Brutalna diagnoza dla polskiej biathlonistki. Uruchomiono zbiórkę

Milena Widlak walczy o powrót do zdrowia. Ruszyła zbiórka, gwiazdy apelują o pomoc

Przedstawiciele Polskiego Związku Biathlonu robią co w ich mocy, aby pomóc 18-latce wrócić do pełnej sprawności. W pomoc zaangażowali się także bliscy i znajomi młodej zawodniczki, którzy postanowili założyć zbiórkę internetową . Przy okazji podzielili się poruszającą historią reprezentantki naszego kraju, która zaledwie dwa lata temu przeżyła rodzinną tragedię . Teraz los ponownie dał jej w kość.

"Milena mimo bardzo młodego wieku, wiele w życiu przeszła... Kiedy dwa lata temu zmarł jej ukochany tata, a świat się zawalił, to ona stała się podporą dla swojej mamy i siedmioletniej siostry. Byliśmy przekonani, że limit cierpień w rodzinie został wyczerpany. W tym roku miała zdawać maturę, wybierać kierunek studiów, wyruszać w dorosłość. Nie spodziewaliśmy się, że los jest przewrotny i zafunduje nam kolejną tragedię... Dziś razem z Mileną stajemy do najważniejszego w jej życiu startu. Dziś walczymy o to, aby dać Jej nadzieję, szansę na samodzielność" - czytamy w opisie zbiórki.

"Milena walczy o powrót do zdrowia i całe środowisko biathlonowe mobilizuje się, żeby pomóc jej w tej walce, wesprzeć ją. I myślę, że każda wpłata, jaką zdecydujecie się przekazać dla Mileny, będzie dla niej nie tylko szansą na powrót do zdrowia, ale także takim sygnałem, że w tym wszystkim nie jest sama. Będę Wam bardzo wdzięczna za wsparcie. Jeśli możecie, przekażcie to także innym osobom, znajomym. Każda, nawet najmniejsza wpłata się liczy. Wiecie zresztą sami, jak to działa. Dobro wraca. Dziękuję" - przekazała.