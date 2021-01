Wicelider biathlonowego Pucharu Świata jeszcze niedawno wsparcie finansowe zawdzięczał przede wszystkim swojej cioci i wujkowi. Sturla Holm Laegreid udowodnił jednak, że zasługuje na sponsora z prawdziwego zdarzenia. Napis „wujek i ciocia” zniknie wreszcie z karabinu Norwega?

Profesjonalny sport nie może obejść się bez wsparcia sponsorów. Zawodnicy nierzadko miewają jednak problemy z ich pozyskaniem, będąc zmuszonymi opierać się na pomocy ze strony najbliższych. W takiej sytuacji jeszcze niedawno był Sturla Holm Laegreid, który aktualnie zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej biathlonowego Pucharu Świata.

Norweg na swoim karabinie miał naklejkę z napisem "wujek i ciocia". To właśnie oni wspierali sportowca w aspekcie finansowym. Przyszedł jednak czas, że sukcesy 23-latka zostały dostrzeżone przez jednego z partnerów federacji. Jak się okazuje, nowy sponsor nie sprawi jednak, że słynny napis zniknie z karabin sportowca.

"Nie wiem, w czym miałoby im to pomóc, bo Ulf i Ane od zawsze należeli do moich największych fanów. Byli częścią mojego dojrzewania jako sportowca i przyczynili się do tego, kim jestem. To dlatego miło jest dać im coś w zamian" - powiedział Laegreid dla norweskiej telewizji.

Sponsorem biathlonisty został AF Grupeen - jedna z największych firm inżynieryjnych i budowlanych w Norwegii.

Aktualnie Laegreid jest wiceliderem tabel. Wyprzedza go tylko Johannes Thingnes Boe. W tym sezonie Norweg na swoim koncie zapisał trzy zwycięstwa, jednocześnie debiutując na pucharowym podium. W zawodach tej rangi zadebiutował zaledwie niecały rok temu.

