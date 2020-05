Biathlon. Prezes Zbigniew Waśkiewicz: Proces zmian zakończony

- Objęcie przez Adama Kołodziejczyka funkcji dyrektora sportowego Polskiego Związku Biathlonu zakończyło proces zmian, jakie wiosną zaszły w federacji – powiedział prezes związku Zbigniew Waśkiewicz.

Kołodziejczyk w kwietniu zrezygnował z prowadzenia męskiej kadry. Jego następcą został Norweg Anders Bratli. Z kolei Waśkiewicz był ostatnio dyrektorem sportowym, ale został w połowie kadencji prezesem. Było to konieczne, bowiem kierująca PZBiath. Dagmara Gerasimuk objęła stanowisko pierwszego w historii dyrektora rozwoju Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU).

Kołodziejczyk jest związany z polskim biathlonem od wielu lat. Między 2011 a 2017 rokiem opiekował się żeńską kadrą, a w tym okresie jego podopieczne zdobyły łącznie cztery medale mistrzostw świata. Był także wcześniej odpowiedzialny za młodzieżową kadrę kobiet, natomiast z mężczyznami pracował od sierpnia 2018 roku. Zrezygnował uznając, że wykonał zadanie, jakie przed nim postawiono - czyli doprowadził do poprawy wyników kadry.



Choć w skali międzynarodowej wyniki "Biało-Czerwonych" minionej zimy nie były imponujące, był to jeden z najlepszych sezonów polskich biathlonistów od lat. Po raz pierwszy od półtorej dekady trzech zawodników zdobyło punkty Pucharu Świata, a w Pucharze Narodów podopieczni Kołodziejczyka awansowali z 23. na 17. pozycję. To oznacza, że w sezonie 2020/21 w zawodach indywidualnych PŚ będzie mogło wziąć udział czterech, a nie jak dotychczas trzech Polaków.



Szkoleniowcem reprezentacji kobiecej pozostał Niemiec Michael Greis, potrójny mistrz olimpijski z Turynu z 2006 roku.



W minionym sezonie poprowadził polskie biathlonistki do jedenastego miejsca w klasyfikacji Pucharu Narodów. Najlepsza z nich, Monika Hojnisz-Staręga, dziesięciokrotnie zajmowała lokaty w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Dwukrotnie była blisko wywalczenia medalu MŚ w Anterselvie, podczas których była szósta w biegu indywidualnym i czwarta w biegu ze startu wspólnego.



Blisko podium MŚ uplasowała się również sztafeta, która po trzech zmianach przewodziła stawce, ostatecznie kończąc na siódmej pozycji.



Oprócz Hojnisz-Staręgi w PŚ punktowały również Kamila Żuk oraz Kinga Zbylut.



Do konkursu na stanowisko dyrektora sportowego zgłosił się tylko Kołodziejczyk.



"Jego doświadczenie i wysokie kwalifikacje nie podlegają dyskusji. Poza tym zależało nam, by dyrektor był na miejscu, pracował w biurze w Katowicach. Adam będzie wspierał obu zagranicznych trenerów reprezentacji seniorskich, skupi się na kadrze B, młodzieży, juniorach. Czeka go też ogrom pracy logistycznej i administracyjnej. Również z tego względu był idealnym kandydatem" - ocenił prezes.



Zaznaczył, że zarząd federacji pozytywnie ocenił pracę trenerów młodzieżówki Łukasza Słoniny i Rafała Lepela, co oznacza, że będą pracowali także w kolejnym sezonie.



"Bardzo się cieszymy, że został z nami również nasz "guru" serwisu technicznego Danielo Muller. To bardzo ważna informacja" - podsumował Waśkiewicz.



Autor: Piotr Girczys



Zdjęcie Adam Kołodziejczyk /Fot. Łukasz Laskowski /Newspix