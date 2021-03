Biathlon. MP. Złote medale dla Mąki i Guzika

Anna Mąka i Grzegorz Guzik wywalczyli złote medale mistrzostw Polski w biathlonie w biegu ze startu wspólnego.

Bieg kobiet zdominowały zawodniczki BKS WP Kościelisko, które zajęły pierwsze pięć miejsc. Mocno wyścig zaczęła Joanna Jakieła, która na pierwszym pomiarze czasu prowadziła, a za tuż nią znajdowała się Mąka. Ta pierwsza nie wytrzymała jednak narzuconego przez siebie tempa i bieg zakończyła tuż za podium. Mąka za to jak już wyszła na prowadzenie, nie oddała go do końca i wygrała z dużą przewagą.

Nie startowała Monika Hojnisz-Staręga (KS AZS AWF Katowice), która w sprincie i biegu indywidualnym sięgnęła po złoto.

Wśród mężczyzn w niedzielę najlepszy był Guzik, ale początek biegu wcale na to nie wskazywał. Zawodnik BLKS Żywiec na samym początku zaliczył trzy pudła na strzelaniu i na drugim punkcie kontrolnym był dopiero 12. Później z każdym kilometrem poprawiał swoją pozycję, na strzelnicy był dwa razy bezbłędny i na przedostatnim punkcie kontrolnym już prowadził.