Justyna Kowalczyk-Tekieli zatrudniona w nowej roli! Nasza mistrzyni w biegach narciarskich będzie pracować na stanowisku dyrektora sportowego PZBiath.

"W piątek popołudniu Zarząd Polskiego Związku Biathlonu zatwierdził kandydaturę Justyny Kowalczyk-Tekieli na stanowisko dyrektora sportowego" - poinformował związek.



- Biathlon jest dyscypliną pokrewną, ale jednak zupełnie inną niż biegi narciarskie. Po namyśle uznałam, że to świetny czas na zmiany. Wierzę, że jestem w stanie pomóc biathlonistom - skomentowała Kowalczyk-Tekieli na stronie PZBiath.

Nasza mistrzyni przyznała też, że była zaskoczona propozycją i nie odpowiedziała od razu. Dała sobie dwa miesiące czasu do zastanowienia.





Justyna Kowalczyk-Tekieli w nowej roli

Nominacja Kowalczyk-Tekieli została zaakceptowana w piątek około godziny 15. Słynna biegaczka zastąpi na stanowisku Adama Kołodziejczyka, który został trenerem pierwszej reprezentacji.



Mistrzyni i multimedalistka olimpijska od 2018 roku pełniła funkcję asystenta w kobiecej kadrze biegaczek narciarskich.



Prezes związku Zbigniew Waśkiewicz ujawnił, że liczy na pomysły Justyny Kowalczyk-Tekieli oraz jej doświadczenie. Zaznaczył, że kadra, która od lat obraca się w swoim gronie, potrzebuje świeżego spojrzenia z zewnątrz.



- Znając charakter Justyny nie wierzę w to, żeby dała się przywiązać do biurka. Będzie bardzo aktywnym dyrektorem. Ma zamiar jeździć na zgrupowania i na zawody po to by wspierać trenerów. W swej pracy skupi się głównie na kadrze seniorów oraz kadrze młodzieżowej. Mam nadzieję, że w przypadku kobiet będzie wsparciem dla trenera Kołodziejczyka w najtrudniejszych chwilach - dodał Waśkiewicz.

W połowie marca z prowadzenia reprezentacji zrezygnowali trenerzy Michael Greis i Anders Bratli. Zarząd PZBiath na ich następcę wyznaczył dotychczasowego dyrektora sportowego Adama Kołodziejczyka. Jego asystentką będzie była reprezentantka Polski Agnieszka Cyl.





