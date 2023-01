Obie Polski zajęły gorsze miejsca niż w sprincie. Żuk przystępowała do biegu pościgowego z 15. miejsca, a ukończyła jako 22. zawodniczka ze stratą 2.34,7 do zwyciężczyni. Złożyły się na to trzy "pudła" w postawie leżącej. Zdobyła jednak kolejne punkty w Pucharze Świata Z kolei Jakieła startowała jako 44., a zakończyła jako 47. Ona myliła się tylko w postawie stojącej, a straciła do E. Oeberg 5.03,1.