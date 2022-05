Z boiska na... Eurowizję. Reprezentantem Belgii będzie bramkarz

Urodzony w Antwerpii w 2000 roku Jeremie Makiese to chłopak, który od zawsze uwielbiał futbol - jeszcze jako 13-latek dołączył do stołecznego BX Brussels, przez lata rozwijając się w roli golkipera. Jego samozaparcie sprawiło, że we wrześniu ubiegłego roku znalazł zatrudnienie w Royalu Excelsiorze Virton, zespole rywalizującym na zapleczu belgijskiej ekstraklasy. Wygląda jednak na to, że już niebawem 21-latek być może będzie musiał porzucić swoją sportową karierę.

Jeremie Makiese. Mikrofon zamiast rękawic

Jak się bowiem okazało, Makiese nie tylko jest sprawny fizycznie, ale i dysponuje naprawdę dobrym głosem - jego uzdolnienie wokalne nie umknęło opinii publicznej w jego ojczyźnie i został on laureatem dziewiątej edycji popularnego programu "The Voice Belgique", która zakończyła się wiosną 2021 roku.

Ten niewątpliwy sukces sprawił, że Jeremie został również wytypowany na reprezentanta Belgii w 66. Konkursie Piosenki Eurowizji, którego gospodarzem jest w tym roku Turyn. Bramkarz już 12 maja zaprezentuje w drugim z półfinałów rywalizacji piosenkę "Miss You":

Eurowizja 2022. Jeremie Makiese zmierzy się m.in. z reprezentantem Polski

Tym samym Makiese będzie rywalizować m.in. z reprezentantem Polski, którym jest Krystian Ochman z utworem "River". W drugim półfinale w szranki staną w ogólnym rozrachunku przedstawiciele 18 krajów - tylko 10 z nich dostanie się z kolei do wielkiego finału, który zaplanowany jest na sobotę 14 maja.

W Virtonie oczywiście nie zapomniano o występie 21-latka - w mediach społecznościowych należących do jego klubu pojawiły się już wyrazy wsparcia dla Makiesego. Pytanie tylko, czy w przypadku sukcesu na poziomie kontynentalnym zawodnik będzie chciał jeszcze wracać na poważnie do futbolu...

Eurowizja 2022. Czy Jeremie Makiese namiesza w słynnym konkursie?

Konkurs Piosenki Eurowizji jest organizowany regularnie od 1956 roku. Tylko raz - z powodu pandemii COVID-19 - impreza nie została zorganizowana, co miało miejsce w 2020 roku. Co ciekawe w rywalizacji brały udział w przeszłości nie tylko europejskie państwa - swoich przedstawicieli na konkurs posłały m.in. Maroko czy Australia.

Piosenka "Miss You" w wykonaniu Makiesego całkiem dobrze poradziła sobie jako singiel na listach przebojów - w Walonii doszła do drugiego miejsca rankingu ogłaszanego przez organizację Ultratop, we Flandrii była z kolei 12.

