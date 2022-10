FC Barcelona przygotowuje się do starcia, które musi wygrać przeciwko Bayernowi Monachium. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Trening FC Barcelony przed jutrzejszym starciem z Bayernem Monachium.



Wszystko wskazuje na to, że Barcelona będzie mogła skorzystać z Gaviego w środowym spotkaniu z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów, co jest znakomitą wiadomością. Młody pomocnik, który odgrywa ważną rolę w zespole Xaviego, trenował we wtorek, chociaż dwa dni temu musiał opuścić murawę podczas meczu z Athletikiem Bilbao.



O której godzinie mecz Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów? Początek spotkania na Camp Nou o godz. 21.