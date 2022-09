Barcelona odnotowuje zysk w wysokości 98 milionów euro po użyciu „dźwigni ekonomicznych" WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Barcelona odnotowała zysk w wysokości 98 mln euro (98,04 mln dolarów amerykańskich) w roku finansowym 2021-2022 i przewiduje się, że w następnym roku osiągnie jeszcze większy zysk.



Kataloński klub wykorzystał „dźwignie ekonomiczne” – sprzedając część swoich przyszłych praw telewizyjnych i udziałów w jednostce produkcyjnej Barca Studios – aby zrównoważyć straty 481 mln euro (481,23 mln USD) w latach 2020-21.



Klub był pogrążony w politycznych zawirowaniach i długach podczas pandemii koronawirusa – co doprowadziło do nalotu policji na biura w Barcelonie w marcu 2021 r. – a trudności finansowe odegrały kluczową rolę w decyzji Lionela Messiego o opuszczeniu klubu po 21 latach i dołączeniu do PSG.



Barcelona miała również problemy z rejestracją nowych transferów, takich piłkarzy jak: Robert Lewandowski i Raphinha. Latem La Liga nałożyła blokadę na transfery klubu po tym, jak klub nie spełnił finansowych zasad fair play.



Natomiast po odwróceniu losów poprzez działania ,,dźwigni ekonomicznej", Barca spodziewa się zysków w wysokości około 271 milionów euro (271,9 miliona dolarów amerykańskich) w roku finansowym 2022-23.