FC Barcelona - Elche CF. Memphis Depay strzelcem gola nr. 2. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Depay ograł swoim koronnym zwodem atakującego go obrońcę i mocnym strzałem zdobył gola. Było 2-0 i walczący w dziesięciu goście stracili resztkę nadziei.



Barcelona wygrała i została liderem La Liga. Co najmniej do niedzieli wieczorem, kiedy Atletico podejmie Real w derbach Madrytu.



BARCELONA - ELCHE 3-0 (2-0): Lewandowski (34. i 48.), Depay (41.).