Znany piłkarz mówi "dość". Ma pretensje do Xaviego Hernandeza

Riqui Puig miłością do sportu zaraził się od ojca, Carlosa, który swego czasu był piłkarzem. Nic więc dziwnego, że młody Hiszpan postanowił wziąć przykład z taty i postanowił spróbować swoich sił w piłce nożnej. Pierwsze kroki w futbolu stawiał jako zawodnik juniorskiego zespołu Jabac Terrassa . W 2013 roku dołączył do młodzieżowej drużyny FC Barcelona . W tym też klubie urodzony w Matadeperze piłkarz rozpoczął swoją karierę seniorską. Przygoda młodego Hiszpana w "Blaugranie" szybko dobiegła jednak końca. W 2022 roku 23-latek opuścił "Dumę Katalonii", po czym został zawodnikiem amerykańskiego klubu Los Angeles Galaxy.

Riqui Puig wbija szpilę Xaviemu. Czuł się niedoceniany w Barcelonie

Po prawie roku wychowanek Barcelony postanowił przerwać milczenie. W rozmowie z hiszpańskimi mediami młody sportowiec wrócił wspomnieniami do czasów, gdy występował w barwach katalońskiego klubu. Jak się okazuje, Puig nie czuł się najlepiej w drużynie, w której bryluje obecnie Robert Lewandowski. 23-latek przyznał, że zarówno prezes klubu Joan Laporta, jak i trener Xavi Hernandez nie traktowali go tak, jak innych zawodników. Przez większość czasu Puig czuł się przez to niedoceniany.