Sytuacja z transferami Barcelony robi się coraz bardziej dynamiczna. Ousmane Dembele jest już jedną nogą w Paris Saint-Germain, więc mistrzowie Hiszpanii uznali, że w tej sytuacji w ofensywie będzie potrzebne wsparcie dla Roberta Lewandowskiego. Jak podaje "Mundo Deportivo", w klubie zapadła decyzja, by już latem ściągnąć do Katalonii Vitora Roque. Z tego powodu do Brazylii udał się jego menedżer.