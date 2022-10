Zawodnik Barcelony wypada na kilka tygodni? I to przed kluczowym meczem!

Barcelona w niedzielę zaliczyła bardzo dobre spotkanie. Już po 22 minutach prowadziła z Athletic Bilbao 3-0, a Robert Lewandowski mógł się cieszyć ze swojej 12. bramki w 11. spotkaniu w La Liga (jest liderem klasyfikacji strzelców, kolejni zawodnicy mają o pięć bramek mniej). Gola zdobył również Sergi Roberto (na 2-0), a ostatecznie Katalończycy wygrali 4-0 i zmniejszyli stratę do pierwszego Realu Madryt do trzech punktów.

Dobre humory w ekipie wicemistrzów Hiszpanii popsuła jednak końcówka meczu. W 85. minucie z boiska na noszach zniesiony został Sergi Roberto i już wtedy widać było, że ma problemy z ręką. Okazuje się, że Hiszpan prawdopodobnie doznał zwichnięcia barku.

Bank rozbity! Kolejny gol Lewandowskiego i kosmiczna nota!

Pierwsze diagnozy nie są optymistyczne, bo według hiszpańskich mediów zawodnik ma pauzować przez kilka tygodni, a to by oznaczało, że w tej rundzie Barcelonie już nie pomoże. Tymczasem Sergi Roberto to ważny piłkarz w ekipie Xaviego Hernandeza. W La Liga zaliczył dziewięć meczów (zdobył dwie bramki), a w Lidze Mistrzów trzy spotkania (dwie asysty). W dobie kontuzji jego obecność byłaby na wagę złota, szczególnie że teraz Katalończyków czekają bardzo ważne spotkania.

Kluczowe z nich już w środę, bo na Camp Nou przyjeżdża Bayern Monachium. Jeśli Inter Mediolan na swoim boisku straci punkty z Viktorią Pilzno (początek meczu w środę o godz. 18:45), to ewentualna wygrana Katalończyków da im jeszcze szansę na wyjście z grupy.

FC Barcelona - Bayern Monachium. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie FC Barcelona - Bayern Monachium w środę o godz. 21. Transmisja w Polsat Sport Premium 1 i na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.

