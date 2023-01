Zaskakujący powrót do Barcelony. Tylko tu może jeszcze zagrać

Katalończycy robili jednak miejsce dla Roberta Lewandowskiego . Z dwóch ewentualnych konkurentów do walki o miejsce w podstawowym składzie - Memphisa Depaya i Aubameyanga, zrezygnowano z Gabończyka, który za 12 mln euro trafił do Chelsea. Holender został, ale też nie imponuje formą i zdecydowanie przegrywa rywalizację z Polakiem. Nawet pod nieobecność zawieszonego Lewandowskiego nie dostał szansy, a grał Ansu Fati .

Osiem minut Aubameyanga

Według hiszpańskiego "Sportu" jedyną możliwością jest powrót do Barcelony. A wszystko przez to, że Gabończyk zaliczył w tym sezonie jeden mecz z w tym zespole. Zagrał osiem minut w spotkaniu pierwszej kolejki z Rayo Vallecano. To oznacza, że zgodnie z przepisami, nie może w jednym sezonie występować w trzech klubach. Dlatego Hiszpanie uważają, że możliwy jest jedynie powrót do Barcelony.