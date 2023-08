Zaskakujący plan Neymara ujrzał światło dzienne. Jednak zagra w Barcelonie?

Już tylko formalności dzielą Neymara od opuszczenia Paris Saint-Germain i podpisania umowy z Al-Hilal do czerwca. To oznacza, że Brazylijczyk nie trafi do Barcelony, przynajmniej nie w tym oknie transferowym. Jak jednak donosi L’Equipe, Neymar całkowicie nie rezygnuje z powrotu do stolicy Katalonii. Liczy, że za dwa lata trenerem Barcelony nie będzie już Xavi Hernandez i wtedy znów zjawi się na Camp Nou.