Zaprezentowano plan powrotu Messiego do Barcelony. Trwa studzenie emocji

Od pewnego czasu słychać plany związane z powrotem Lionela Messiego do Barcelony. Najnowszy pomysł miał przewidywać jego wizytę na Camp Nou w przyszłym roku, a Argentyńczyk do stolicy Katalonii miałby przyjechać ze... swoją reprezentacją narodową, by zagrać po połowie meczu w obu drużynach i zaprezentować najcenniejsze trofea. Te doniesienia studzi jednak kataloński dziennik "Sport".