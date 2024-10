Zamieszanie ws. Szczęsnego. Hiszpanie już wiedzą, to będzie hit

Początek października 2024 przejdzie do historii polskiej piłki nożnej. W środowe popołudnie w końcu stało się jasne, że w najbliższym sezonie Wojciech Szczęsny będzie występował w FC Barcelona. Historia związana z transferem warszawianina nadaje się na film, ponieważ jeszcze kilka tygodni temu oficjalnie ogłaszał on przejście na sportową emeryturę. Kontuzja Marca-Andre ter Stegena wymusiła jednak na działaczach "Blaugrany" znalezienie odpowiedniego zastępstwa. Wybór padł na naszego rodaka, który wciąż należy do ścisłej światowej czołówki.

Reklama