Xavi zdecydowanie wytłumaczył zmianę „Lewego”. Nie pozostawił wątpliwości

Do przerwy mistrzowie Hiszpanii bili głową w mur, ale po zmianie stron ruszyli do ataku i w 55. minucie doprowadzili do remisu. W sporym zamieszaniu w polu karnym najprzytomniej zachował się Sergi Roberto, który wystawił piłkę Ferranowi Torresowi, a ten uderzeniem bez zastanowienia zdobył bramkę.