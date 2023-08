Xavi powiedział "nie" Neymarowi. Hiszpańskie media ujawniają szczegóły

Wiele wskazuje na to, że już wkrótce Ousmane Dembele przejdzie z Barcelony do Paris Saint-Germain. W ramach "wymiany" jego miejsce w katalońskim klubie miał zająć były zawodnik "Blaugrany", Neymar. Transfer brazylijskiego gwiazdora, jak się okazuje, nie dojdzie jednak do skutku. Jak donoszą hiszpańskie media, ruch ten zablokował Xavi Hernandez, który obawia się, że zasilenie szeregów "Dumy Katalonii" przez Neymara zaburzy "rodzinną atmosferę w szatni".