Wyciekły wieści z szatni Barcelony. Lewandowski otrzymał wezwanie, to już pewne

Nie brakuje głosów, że FC Barcelona jest najlepiej obecnie grającą drużyną na świecie. A rezultaty jedynie to potwierdzają. Żadna inna drużyna nie gra w tak śmiały i zarazem spektakularny sposób. Kluczem do świetnych wyników okazało się wysokie ustawienie linii defensywnej, a do tego umiejętne wykorzystywanie pułapek ofsajdowych.