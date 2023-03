Jakie zadania dla FC Barcelony wykonywałem? To było oglądanie meczów, osobiście lub za pośrednictwem byłych kolegów arbitrów, i bycie poinformowanym, dlaczego podejmowali określone decyzje. Barcelona uważała, że drużyna była poszkodowana i faworyzowano inne kluby. To osobista hipoteza, nikt nie powiedział mi tego bezpośrednio. Moim obowiązkiem było wyrażenie swojej opinii na temat meczów pod względem arbitrażu i piłkarzy. Doradztwo techniczne. To, czego Barcelona chciała, to zapewnienie sobie, żeby nie podejmowano decyzji przeciw klubowi, żeby wszystko było neutralne

~ Zeznanie Enriqueza Negreiry