Wyciekły plany Barcelony. Chodzi o kosmiczne pieniądze

FC Barcelona przygotowuje się do letniego okna transferowego, w którym będzie chciała nie tylko wzmocnić zespół, ale także dostosować się finansowo do wymogów La Liga. Z tego powodu w klubie przygotowują plan sprzedaży zawodników oraz redukcji kosztów, do którego dotarło "Mundo Deportivo". Wiele oczywiście zależy też od pozyskania Lionela Messiego