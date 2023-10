Wyciekły nowe informacje z szatni Barcelony. To rozwścieczyło gwiazdora

Mistrzowie Hiszpanii mają czego żałować. W sobotę prowadzili z Realem Madryt 1-0 i mogli przeskoczyć "Królewskich" w tabeli. W ostatnich 30 minutach goście doszli jednak do głosu, strzelili dwie bramki i wygrali spotkanie, dzięki czemu zrzucili Barcelonę na czwarte miejsce i mają nad nią cztery punkty przewagi.

Po spotkaniu na szczególnie poirytowanego wyglądał Ilkay Gundogan . Dla Niemca było to pierwsze El Clasico w życiu, ale wygląda na to, że bardzo je przeżywał. Świadczy o tym wywiad, którego udzielił po zakończeniu spotkania.

Czy ta porażka była bolesna? Mówiąc szczerze... nie tak bardzo, jakbym sobie tego życzył. Szczerze mówiąc nie chcą powiedzieć czegoś nieodpowiedniego, ale byłem w szatni i oczywiście, ludzie byli rozczarowani, ale - zwłaszcza po takim wielkim meczu i takim wyniku - chciałbym więcej frustracji, więcej złości, więcej niezadowolenia. To jest problem. Musi być więcej emocji, zwłaszcza gdy przegrywasz i wiesz, że mogłeś spisać się lepiej. A ty nie reagujesz i nie przenosisz tego na boisko

Obok tych słów w Barcelonie nie przeszli obojętnie. Szybko trafiły one do trenera Xaviego Hernandeza, a także do gabinetów prezesów. Zastanawiano się, skąd tak mocna wypowiedź Gundogana, ale rąbka tajemnicy uchyliła dziennikarka Helena Condis.