Saga transferowa z udziałem Marcelo Brozovicia miała już zostać zakończona. Fabrizio Romano poinformował, że Inter Mediolan i sam piłkarz doszli do porozumienia z Al-Nassr Rijad, pieczętując to swoim słynnym "here we go" oznaczającym pewną finalizację transferu. Wiele wskazuje na to, że tym razem włoski dziennikarz jednak się pospieszył. Negocjacje między klubami nagle wstrzymano. Powód jest kuriozalny.