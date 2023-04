Wszystko jasne. Messi wróci, gdy Barcelona spełni dwa warunki

Lionel Messi jest coraz bliżej powrotu do Barcelony, ale prace nad tym transferem muszą nabrać tempa. Okazuje się, że Katalończycy do końca miesiąca muszą przedstawić władzom La Liga warunki transferu i dostosować się do finansowego fair play. By transakcja była możliwa do przeprowadzenia, muszą spełnić dwa warunki.