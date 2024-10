Wrze po decyzji Flicka ws. Szczęsnego. Cios dla Polaka, a teraz sensacyjne słowa o El Clasico

Szczęsny dalej musi czekać na debiut. Hansi Flick nie chce zmieniać hierarchii

Zaskakująca deklaracja ws. Szczęsnego. Polak z szansą na debiut w El Clasico?

- Może to będzie kontrowersyjne, ale na miejscu Hansiego Flicka postąpiłbym tak samo. Pena jak na razie nie ma sobie nic do zarzucenia - odkąd wskoczył do bramki, nie popełnił żadnego spektakularnego błędu. Oczywiście, były sytuacje, w których mógł zachować się lepiej i jest bramkarzem nieporównywalnie słabszym od Wojtka Szczęsnego, ale gdyby Flick posadził go już na ławce, to byłaby to potwarz nie tylko dla niego, ale też dla całej drużyny. W zespole też są piłkarze, którzy mają z nim dobre relacje i darzą go sympatią. Flick nie może go "spalić" - nie wiadomo, jak będzie wyglądała jego przyszłość i jaki będzie miał status w drużynie w następnym sezonie. Ta decyzja jest więc dla mnie zrozumiała - podkreślił dziennikarz.