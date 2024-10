Wróżyli odejście gwiazdy Barcelony. Teraz przerwał milczenie. Lewandowski i Szczęsny już wiedzą

Wiele wskazuje na to, że to już koniec spekulacji ws. przyszłości Ronalda Araujo. Pod koniec sezonu 2023/24 media informowały, że Urugwajczyk jest bliski przenosin do Bayernu Monachium. Teraz w końcu przerwał milczenie, a jego słowa praktycznie rozwiewają wszelkie wątpliwości. Środkowy obrońca nie pozostawił pola do interpretacji, ale na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy musimy jeszcze poczekać.