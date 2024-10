Wojciech Szczęsny pominięty, w sieci zawrzało. Hansi Flick może tego pożałować

- Cieszę się, że Wojciech Szczęsny mówi o gotowości do gry, ale nie ma powodów do zmiany bramkarza . Inaki Pena zagra w niedzielę i w środę, nie planuję na razie robić zmian - zadeklarował trener "Dumy Katalonii".

Hansi Flick wciąż chce stawiać na Penę. Kibice przemówili

Co prawda Inaki Pena w starciach z Young Boys i Deportivo Alaves zachował czyste konta, ale piłkarze rywali nie zmuszali go do zbyt wielu interwencji. W rywalizacji ze Szwajcarami wpuścił gola, ale "uratował" go w tamtej sytuacji VAR. W mediach hiszpańskich panuje mimo wszystko przekonanie, że Hansi Flick nie ma zaufania do wychowanka. Chce jednak za wszelką cenę budować jego pewność siebie.